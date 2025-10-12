Спорт
Металлург Мг
1:5
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
84:85
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
2:1
Завершен
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
4:0
Завершен
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
0:0
1-й тайм
live
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
0:0
1-й тайм
live
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
0:0
1-й тайм
live
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
0:0
1-й тайм
live
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:50, 12 октября 2025Спорт

Раскрыт секрет дыхательной гимнастики для похудения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ulza / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ирина Аникушина раскрыла секрет дыхательной гимнастики для похудения. Ее слова приводит «Чемпионат».

Эксперт заявила, что глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса. Для достижения максимального эффекта рекомендуется выполнять дыхательные упражнения утром натощак или спустя 1-1,5 часа после завтрака.

Основой техники является глубокий вдох через нос с расслаблением грудной клетки и живота и медленный выдох через рот, при котором работает диафрагма. Среди популярных методик выделяются бодифлекс и оксисайз, каждая из которых включает комплекс дыхательных упражнений в сочетании с растяжкой и силовыми элементами.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

