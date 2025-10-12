Интернет и СМИ
Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

Эксперт Деревлев: Открытый Wi-Fi создает риски для уголовного преследования
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Установка Wi-Fi-роутера на даче стала нормой, но беспроводная сеть без должного уровня защиты может стать источником серьезных проблем, вплоть до финансовых потерь и уголовного преследования. Об этом журналистам RT рассказал старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.

Он напомнил, что всю ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это говорит о том, что, если через ваш Wi-Fi начинает совершаться противоправное действие, к примеру, распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, именно абонент, на чье имя зарегистрирована сеть, будет привлечен к ответственности в случае нарушения.

По словам Деревелева, с каждым годом набирают популярность системы «умного дома», привлекающие аферистов с Wi-Fi-анализаторами. «Цель атак — поиск уязвимостей в системах безопасности, в том числе через взлом Wi-Fi. Даже если на вашем участке нет таких систем, существует риск оказаться в зоне внимания злоумышленников и подвергнуться атаке», — отметил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что злоумышленники могут перехватывать сессии в публичной Wi-Fi-сети. В этой связи специалисты рекомендовали отказаться от использования бесплатных общественных точек доступа.

