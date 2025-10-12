Российские корабли прибыли во Вьетнам

Отряд кораблей ТОФ России прибыл во Вьетнам

Отряд, состоящий из фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Гремящий» и большого морского танкера «Борис Бутома» Тихоокеанского флота (ТОФ) России, прибыл во вьетнамский порт Дананг. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

Отмечается, что на причале военных моряков из РФ, помимо российских дипломатов, встретили также официальные лица ВМС Вьетнама.

Как напоминает агентство, располагавшийся в стране на полуострове Камрань пункт тылового обеспечения флота являлся крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. Объект передали Вьетнаму в 2002 году, а в 2014-м впервые с момента вывода контингента российские боевые корабли, среди которых был в том числе «Маршал Шапошников», впервые вновь зашли в Камрань. Корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к берегам страны, говорится в публикации.

В 2024 году также сообщалось, что российские корабли посетили Кубу, а в Индонезии участвовали в первых в истории двухсторонних учениях.