РИАН: Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова

Бывший российский офицер Лев Ступников, наводивший ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих, какое-то время мог жить в Омске, где следователи опросили жителей двух многоквартирных домов. Эту информацию узнал корреспондент РИА Новости.

Как уточняет источник агентства в правоохранительных органах, объявленный в розыск Ступников некоторое время жил в Центральном округе Омска. При этом перебежчик сменил две квартиры в двух разных пятиэтажках на одной и той же улице.

Старшая по дому Юлия рассказала журналистам, что действительно в этой квартире очень давно, примерно 12-15 лет назад, жила семья военнослужащих. Сейчас в этой квартире живет семья с ребенком.

Сосед, живший через стенку квартиры, где, по данным источников, жил перебежчик, признался, что слышал о соседе-военном, но конкретно про Ступникова не слышал.

Ранее появилось видео с признанием наводившего ракеты ВСУ на своих бывшего российского офицера. Он заявил, что у него нет интереса числу людей, ставших жертвами его действий. 11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS.