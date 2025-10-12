Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:55, 12 октября 2025Россия

Следователи опросили омичей по делу перешедшего на сторону Украины экс-офицера из России

РИАН: Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Бывший российский офицер Лев Ступников, наводивший ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих, какое-то время мог жить в Омске, где следователи опросили жителей двух многоквартирных домов. Эту информацию узнал корреспондент РИА Новости.

Как уточняет источник агентства в правоохранительных органах, объявленный в розыск Ступников некоторое время жил в Центральном округе Омска. При этом перебежчик сменил две квартиры в двух разных пятиэтажках на одной и той же улице.

Старшая по дому Юлия рассказала журналистам, что действительно в этой квартире очень давно, примерно 12-15 лет назад, жила семья военнослужащих. Сейчас в этой квартире живет семья с ребенком.

Сосед, живший через стенку квартиры, где, по данным источников, жил перебежчик, признался, что слышал о соседе-военном, но конкретно про Ступникова не слышал.

Ранее появилось видео с признанием наводившего ракеты ВСУ на своих бывшего российского офицера. Он заявил, что у него нет интереса числу людей, ставших жертвами его действий. 11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

    На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

    Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

    На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

    Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

    Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

    ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров

    В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

    Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости