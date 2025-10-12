Наука и техника
Названы признаки слежки за людьми с помощью гаджетов

Марина Совина
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Существуют признаки, которые позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем. Об этом сообщил в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры Информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что этому способствуют разрешения на использование микрофона и камеры, которые пользователи дают даже тем программам, которым это не нужно. Например, уточнил эксперт, что иногда к ним присоединяются банковские и игровые приложения, которые прекрасно функционируют и без камеры.

Тимофеев назвал наиболее вероятным признаком слежки или наличия вируса замедление работы любых функций, а также устройства в целом. Также сигналом могут служить частые зависания без причины. «Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — добавил эксперт.

Ранее инженеры Массачусетского технологического института (MIT) описали новую возможность гаджетов следить за людьми с помощью сенсоров

