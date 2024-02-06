Описан новый способ слежки за людьми с помощью гаджетов

Science Advances: гаджеты способны следить за людьми с помощью датчиков

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) описали новую возможность гаджетов следить за людьми с помощью сенсоров. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

По словам ученых, обеспокоенные угрозами для безопасности пользователи часто заклеивают веб-камеру ноутбука и прочих устройств липкой лентой, физически блокируя возможность слежки. Однако хакеры способны использовать датчики умных гаджетов, чтобы нанести пользователям урон и украсть их данные.

В качестве примера инженеры выбрали планшет Samsung Galaxy View2, который кроме фронтальной камеры имеет датчики освещенности. Подобные девайсы используются во многих смартфонах, планшетах и компьютерах. Выяснилось, что если изменить ПО этих датчиков, то можно распознавать силуэты людей, жесты и даже вводимые ими данные с помощью сенсорной клавиатуры.

В материале говорится, что подобный взлом датчиков освещенности технически сложен, однако реализуем. Вместо того чтобы вместе с веб-камерой заклеивать данные датчики, ученые предложили производителям защитить их от взлома и ограничить доступ к ним сторонними приложениями.

Ранее стало известно, что энтузиасты создали первый эксплойт для гарнитуры Apple Vision Pro. Программа в будущем позволит разработать для очков дополненной реальности первый джейлбрейк.