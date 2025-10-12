Спецпредставитель Путина заявил о продолжении диалога России с Трампом

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Диалог России с командой Трампа продолжается

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев также опроверг слухи об ослаблении влияния спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа, которые, по его мнению, придумывают и распространяют противники мирных процессов. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль главного архитектора и переговорщика, добившегося успеха в реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией.

«Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — заключил Дмитриев.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что контакты между Россией и США после встречи лидеров двух стран на Аляске продолжаются. Он также отметил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся странам Европы и Украине.

