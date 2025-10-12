Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 12 октября 2025Мир

Спецпредставитель Путина заявил о продолжении диалога России с Трампом

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Диалог России с командой Трампа продолжается
Алина Черненко

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев также опроверг слухи об ослаблении влияния спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа, которые, по его мнению, придумывают и распространяют противники мирных процессов. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль главного архитектора и переговорщика, добившегося успеха в реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией.

«Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — заключил Дмитриев.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что контакты между Россией и США после встречи лидеров двух стран на Аляске продолжаются. Он также отметил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся странам Европы и Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости