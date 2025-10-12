Наука и техника
Умер выдающийся ученый-ядерщик Бармаков

ВНИИА: На 94-м году жизни умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На 94-м году жизни умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, доктор технических наук, Герой Труда Юрий Бармаков. Об этом со ссылкой на сообщение института «Росатома» Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА) сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Бармаков с 2011 года был первым заместителем научного руководителя ВНИИА. «Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л. Духова понес невосполнимую утрату», — заявили в институте. Причина смерти ученого-ядерщика при этом не уточняется.

Бармаков родился в 1932 году в Москве. После окончания Московского инженерно-физического института в 1955-м стал работать во ВНИИА: сначала инженером, а затем начальником лаборатории, заместителем главного конструктора. С 1987 по 2008 год был директором института, а с 2008 по 2011 год — научным руководителем. С 2016-го ученый был членом Президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, а с 2018 года — исполняющим обязанности директора Института физико-технических интеллектуальных систем МИФИ.

Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов. Ученый был идеологом разработки стратегических крылатых ракет Х-55.

