Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 12 октября 2025Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о подарке для Путина

Лукашенко лично вручит Путину в честь дня рождения картину с видами Валаама
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко лично вручит президенту России Владимиру Путину картину с видами Валаама в качестве подарка на его день рождения. Об этом рассказала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Первый информационный».

«Это достаточно масштабная и очень красивая картина, написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Масленниковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — уточнила Эйсмонт.

Она подчеркнула, что главы государств договорились о встрече, чтобы Лукашенко мог лично вручить Путину подарок.

7 октября Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему пять вещей. Он также заявил, что имеющиеся основы союзничества между Россией и Белоруссией будут ориентиром для будущих поколений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Фура с грузинским вином перевернулась в российском регионе

    Российская подлодка приплыла к побережью Франции

    Ряд стран планирует подписать соглашение по Газе

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости