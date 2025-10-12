В двух украинских городах прозвучали взрывы

«РВ»: В Харькове и Сумах прозвучали взрывы

В Харькове и Сумах после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Один из взрывов произошел в Шевченковском районе Харькова. На приложенном видео запечатлен удар, после чего появился густой дым. Также сработали сигнализации у припаркованных автомобилей.

Ранее стало известно, что Киев был обесточен в результате массированных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины 10 октября. Так, российским военным удалось вывести из строя до 10 ГЭС и ТЭС.