Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 12 октября 2025Бывший СССР

В двух украинских городах прозвучали взрывы

«РВ»: В Харькове и Сумах прозвучали взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Харькове и Сумах после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Один из взрывов произошел в Шевченковском районе Харькова. На приложенном видео запечатлен удар, после чего появился густой дым. Также сработали сигнализации у припаркованных автомобилей.

Ранее стало известно, что Киев был обесточен в результате массированных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины 10 октября. Так, российским военным удалось вывести из строя до 10 ГЭС и ТЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

    Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

    Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

    В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

    Найден природный способ остановить порчу продуктов

    Стоимость проезда по МСД проиндексировали

    Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

    Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

    Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

    Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости