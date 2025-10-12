Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 12 октября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на отмену голосования за купюру номиналом 500 рублей

Даванков предложил переголосовать за купюру 500 рублей на платформе для выборов
Андрей Шеньшаков

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы России Владислав Даванков прокомментировал отмену голосования за внешний вид обновленной купюры номиналом 500 рублей. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, то, что будут «новые выборы» купюры, — хорошая новость.

«Предлагаю провести новый раунд сразу на платформе дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Госдуму — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно», — написал Даванков.

В первом варианте опроса за то, как должна выглядеть новая версия купюры, победил Эльбрус, который набрал 1,2 миллиона голосов. За победу с ним боролся «Грозный-Сити».

Ранее стало известно, что Банк России отменил голосование по выбору символа купюры номиналом 500 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

    Раскрыты последствия разрыва отношений с Россией для страны НАТО

    Украине предрекли исчезновение из-за обстановки на фронте

    Названо число продолжающих работать в России немецких компаний

    В Минэнерго рассказали о пользе моратория на обнуление топливного демпфера

    Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

    На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата

    Число работающих в России немецких компаний раскрыли

    Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости