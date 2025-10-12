В Госдуме отреагировали на отмену голосования за купюру номиналом 500 рублей

Депутат Государственной думы России Владислав Даванков прокомментировал отмену голосования за внешний вид обновленной купюры номиналом 500 рублей. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, то, что будут «новые выборы» купюры, — хорошая новость.
«Предлагаю провести новый раунд сразу на платформе дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Госдуму — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно», — написал Даванков.
В первом варианте опроса за то, как должна выглядеть новая версия купюры, победил Эльбрус, который набрал 1,2 миллиона голосов. За победу с ним боролся «Грозный-Сити».
Ранее стало известно, что Банк России отменил голосование по выбору символа купюры номиналом 500 рублей.