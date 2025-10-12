Мир
07:40, 12 октября 2025Мир

В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

Профессор Чжэн Аньгуан: Китай ответит на запрет США пролетать над территорией РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Китай обязательно ответит на запрет США пролетать над территорией России китайским авиакомпаниям при рейсах в или из США. Об этом заявил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан в интервью РИА Новости.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая», — пообещал он.

По его словам, Пекин может также прибегнуть к ограничению экспорта в США редкоземельных металлов и другого сырья, необходимого в строительстве самолетов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в Штатах.

