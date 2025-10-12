Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 12 октября 2025Мир

В Китае пригрозили США контрмерами в случае повышения Трампом пошлин

Китай пообещал принять контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на товары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Китае власти примут решительные контрмеры в случае повышения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100 процентов. Об этом проинформировало Министерство коммерции Китая на своем сайте.

«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов», — говорится в комментарии.

Также в сообщении сказано, что угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае — это не лучший способ взаимодействия с Китаем.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик также пожаловался, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

До этого глава Белого дома указал, что больше не видит смысла в личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, который пройдет 31 октября и 1 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

    На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

    Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

    На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

    Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

    Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

    ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров

    В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

    Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости