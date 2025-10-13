25-летняя российская стримерша купила Lamborghini за 58 миллионов рублей

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, известная как Генсуха, приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «ВПШ».

25-летняя блогерша купила Lamborghini Urus фиолетового цвета. На размещенных кадрах знаменитость радуется приобретению с ключами и цветами в руках.

Известно, что стоимость автомобиля начинается от 39 миллионов рублей и может достигать 58 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

В июле Генсуху обокрали в Европе. Стримерша уснула в аэропорту испанской Барселоны, и у нее вытащили телефон. Уточняется, что полиция вскоре вернула Бердниковой ее гаджет.