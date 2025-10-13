Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:06, 13 октября 2025Ценности

Белла Хадид показала фигуру в ультракоротком комбинезоне после борьбы с тяжелой болезнью

Модель Хадид показала тело в коротком комбинезоне после борьбы с болезнью Лайма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном образе после борьбы с тяжелой болезнью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в ультракоротком комбинезоне серо-синего оттенка. При этом звезда продемонстрировала тело. В то же время она распустила светлые волосы.

Известно, что в сентябре Хадид столкнулась с рецидивом болезни Лайма и опубликовала новые снимки из больницы.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

В апреле 2023 года Белла Хадид рассказала, что ее здоровье усугубилось из-за болезни Лайма, которую у нее диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

В мае этого года манекенщица призналась в интервью Vogue, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для возрождения экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости