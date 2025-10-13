Интернет и СМИ
13 октября 2025

Боня рассказала о налоговых проверках из-за Блиновской

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России тщательно проверяла ее доходы и налоги из-за уголовного дела в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом Боня рассказала в беседе с блогером и предпринимателем Сергеем Косенко, видео доступно на YouTube.

«После нее нас всех проверяли. Меня в том числе. За 5-10 лет последние проверяли все мои доходы, налоги и так далее», — отметила Боня.

Ведущая добавила, что, по ее мнению, у Блиновской были плохие бухгалтеры, а сама «королева марафонов» была финансово неграмотной.

Ранее сообщалось, что Блиновская обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор. Она попросила предоставить ей отсрочку от отбывания наказания.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по трем статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

