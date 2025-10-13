Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Материалы дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян передадут в прокуратуру до 7 ноября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«До этого времени (7 ноября) следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — рассказал собеседник агентства.

ФСБ предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в июле 2023 года. Преступление готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.