Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:48, 13 октября 2025Силовые структуры

Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Дело о подготовке покушения на Симоньян до 7 ноября передадут в прокуратуру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Материалы дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян передадут в прокуратуру до 7 ноября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«До этого времени (7 ноября) следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — рассказал собеседник агентства.

ФСБ предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в июле 2023 года. Преступление готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости