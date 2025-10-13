Директора петербургской компании обвинили в хищении крупного гранта

Суд арестовал главу «Инфосмит» Дмитриева по делу о хищении 30 млн рублей у фонда

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

По версии следствия, в период с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года Дмитриев вместе с подельниками заключил договор о получении гранта на развитие бизнеса с «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Получив 30 миллионов рублей, злоумышленники подделали документы об исполнении условий и предоставили их в фонд, тем самым похитив деньги гранта.

Дмитриев частично признал свою вину по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. На основании его показаний был также задержан бывший консультант фонда Вячеслав Демченко — до увольнения он сопровождал заявку Дмитриева, а также получил от него 3 миллиона рублей.

Ранее экс-начальник управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту России Владимиру Путину.