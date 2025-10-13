Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 13 октября 2025Силовые структуры

Директора петербургской компании обвинили в хищении крупного гранта

Суд арестовал главу «Инфосмит» Дмитриева по делу о хищении 30 млн рублей у фонда
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

По версии следствия, в период с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года Дмитриев вместе с подельниками заключил договор о получении гранта на развитие бизнеса с «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Получив 30 миллионов рублей, злоумышленники подделали документы об исполнении условий и предоставили их в фонд, тем самым похитив деньги гранта.

Дмитриев частично признал свою вину по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. На основании его показаний был также задержан бывший консультант фонда Вячеслав Демченко — до увольнения он сопровождал заявку Дмитриева, а также получил от него 3 миллиона рублей.

Ранее экс-начальник управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту России Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости