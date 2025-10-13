Похудевший в СИЗО бывший главный кадровик Минобороны обратился к Путину

Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину и назвал себя честным человеком

Бывший начальник управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, генерал написал главе государства письмо, где назвал себя «невиновным, добросовестным и честным человеком».

Кузнецов был задержан 13 мая 2024 года. Ему вменили получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. При обысках у генерала нашли погоны из серебра 925-й пробы и сувенирные монеты, среди которых монета с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Ранее Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО, а тем временем суд пытается конфисковать у его семьи недвижимость и ювелирные украшения на полмиллиарда рублей.

