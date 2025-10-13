Дурову пригрозили штрафом из-за купания в озере

В МВД Казахстана заявили, что Дурова могут оштрафовать за купание в озере

Основателя Telegram Павла Дурова могут оштрафовать за купание в одном из озер Кольсай в Казахстане. Об этом заявил зампредседателя Комитета административной полиции республиканского МВД Алексей Милюк, пишет Zakon.kz.

Милюк отметил, что Кольсайские озера являются охраняемой природной территорией. По его словам, ответственность за нахождение и купание в этой зоне относится к компетенции министерства экологии.

«Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они (Минэкологии Казахстана — прим. «Ленты.ру») сейчас рассматривают», — добавил Милюк.

Представитель казахстанского МВД указал, что наказание для Дурова будет зависеть от того, как именно квалифицируют его действия. По его словам, предпринимателю грозит от предупреждения до штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей (порядка шести тысяч рублей).

Ранее директор заповедника «Кольсайские озера» Бахыт Жунусов заявил, что Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в охраняемом Кольсайском озере. «Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться?» — заявил Жунусов.

Дуров в начале октября опубликовал видео, где он в полуголом виде искупался в Кольсайских озерах. Уточнялось, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.