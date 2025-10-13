Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:02, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Дурову пригрозили штрафом из-за купания в озере

В МВД Казахстана заявили, что Дурова могут оштрафовать за купание в озере
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова могут оштрафовать за купание в одном из озер Кольсай в Казахстане. Об этом заявил зампредседателя Комитета административной полиции республиканского МВД Алексей Милюк, пишет Zakon.kz.

Милюк отметил, что Кольсайские озера являются охраняемой природной территорией. По его словам, ответственность за нахождение и купание в этой зоне относится к компетенции министерства экологии.

«Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они (Минэкологии Казахстана — прим. «Ленты.ру») сейчас рассматривают», — добавил Милюк.

Материалы по теме:
Павел Дуров и звезды Голливуда окунаются в ледяную ванну. Зачем они это делают и правда ли это полезно для здоровья?
Павел Дуров и звезды Голливуда окунаются в ледяную ванну.Зачем они это делают и правда ли это полезно для здоровья?
3 апреля 2024
«Дуров реально это делает или прикалывается?» Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
«Дуров реально это делает или прикалывается?»Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
29 октября 2023

Представитель казахстанского МВД указал, что наказание для Дурова будет зависеть от того, как именно квалифицируют его действия. По его словам, предпринимателю грозит от предупреждения до штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей (порядка шести тысяч рублей).

Ранее директор заповедника «Кольсайские озера» Бахыт Жунусов заявил, что Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в охраняемом Кольсайском озере. «Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться?» — заявил Жунусов.

Дуров в начале октября опубликовал видео, где он в полуголом виде искупался в Кольсайских озерах. Уточнялось, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости