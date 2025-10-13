FPV-дрон впервые долетел до центра Харькова

FPV-дрон ВС России впервые долетел до центра Харькова

FPV-дрон Вооруженных сил (ВС) России впервые долетел до центра Харькова. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

Согласно сообщению прокуратуры, взрыв прогремел 13 октября в 9:20 мск в Киевском районе Харькова, включающем в себя центр города. По предварительным данным, ВС России нанесли удар с помощью FPV-дрона.

Правоохранительные органы сообщили об отсутствии пострадавших в результате инцидента. «Страна.ua» также отметила, что с июня FPV-дроны ВС России долетают до северных окраин города.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о самой сложной зиме за все время вооруженного конфликта с Россией. По словам Терехова, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

