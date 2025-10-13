Канцлер Германии задумал обсудить с Трампом Украину на саммите по Газе

Мерц заявил, что обсудит с Трампом усилия по урегулированию конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом совместные усилия по прекращению конфликта на Украине на саммите по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом он объявил на своей странице в соцсети X.

«Я поговорю с президентом США о наших совместных усилиях по прекращению войны на Украине. Сегодняшний день стал доказательством того, что, когда международное сообщество действует сообща, мир достижим», — сообщил политик.

Ранее самолет американского лидера приземлился в Египте, где в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит по урегулированию конфликта в Газе и установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.