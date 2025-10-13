Ценности
12:22, 13 октября 2025

Ксения Собчак посетила зарубежный ужин в откровенном платье

Ведущая Ксения Собчак посетила ужин бренда Loewe в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак пришла на зарубежный ужин в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость посетила мероприятие бренда Loewe в Парижском монетном дворе в рамках Недели моды. Она выбрала для выхода в свет серое платье указанной марки с драпировками и глубоким разрезом. При этом предмет гардероба также обнажал плечи ведущей и подчеркивал грудь.

Кроме того, Собчак надела коричневые ботфорты на шпильках Acne Studios и дополнила образ массивными золотистыми серьгами.

Ранее в октябре Собчак описала свою широкополую шляпу с Недели моды фразой «хер подойдешь».

.
    Все новости