Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

Адвокат Степанова: В России запрещено вождение после седативных лекарств

После приема лекарств, которые влияют на которые влияют на центральную нервную систему, скорость реакции, внимание и координацию управление транспортным средством является не безопасным, сообщила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила об ответственности за вождение после приема ряда препаратов.

К запрещенным для управления автомобилем препаратам Минздрав отнес более 200 лекарств, указала юрист. В частности, к ним относятся психотропные и седативные средства, противоаллергические средства первого поколения, некоторые категории обезболивающих и спазмолитиков, вещества, содержащие этиловый спирт, перечислила специалист.

«С точки зрения права за управления транспортным средством после приема такого рода препаратов, лицо может быть привлечено к административной ответственности (статья 12.8 КоАП РФ) или даже к уголовной в случае дорожно-транспортного происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью (статья 264 УК РФ)», — поделилась Степанова.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил россиян о том, что при наступлении осенней погоды наибольшую опасность для водителей представляют резкие маневры и торможение, а также наезд на глубокие лужи на высокой скорости.

