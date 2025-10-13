Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:37, 13 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

Адвокат Степанова: В России запрещено вождение после седативных лекарств
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

После приема лекарств, которые влияют на которые влияют на центральную нервную систему, скорость реакции, внимание и координацию управление транспортным средством является не безопасным, сообщила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила об ответственности за вождение после приема ряда препаратов.

К запрещенным для управления автомобилем препаратам Минздрав отнес более 200 лекарств, указала юрист. В частности, к ним относятся психотропные и седативные средства, противоаллергические средства первого поколения, некоторые категории обезболивающих и спазмолитиков, вещества, содержащие этиловый спирт, перечислила специалист.

«С точки зрения права за управления транспортным средством после приема такого рода препаратов, лицо может быть привлечено к административной ответственности (статья 12.8 КоАП РФ) или даже к уголовной в случае дорожно-транспортного происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью (статья 264 УК РФ)», — поделилась Степанова.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил россиян о том, что при наступлении осенней погоды наибольшую опасность для водителей представляют резкие маневры и торможение, а также наезд на глубокие лужи на высокой скорости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости