Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

Макрон отказался покидать пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался покидать свой пост и заявил, что продолжит исполнять обязанности главы государства, чтобы обеспечить стабильность страны. Его слова приводит агентство Reuters.

«Никогда не забывайте, что мандат, данный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции. (...) Я буду и впредь обеспечивать стабильность», — сказал Макрон.

По его словам, ответственность за политический кризис во Франции несет оппозиция, а именно политические силы, принявшие решение о вотуме недоверия правительству Франсуа Байру и препятствующие формированию нового кабинета во главе с Себастьяном Лекорню.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в Национальную ассамблею резолюцию о недоверии новому правительству Франции.