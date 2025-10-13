Мощное землетрясение произошло в Микронезии

В Миронезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

В Микронезии в понедельник, 13 октября, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 21:11 по местному времени (14:11 мск) в штате Яп на западе страны. Эпицентр землетрясения располагался в 453 километрах к юго-востоку от города Колониа с населением 7,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Ранее в этот же день стало известно, что Соединенным Штатам грозит мегаземлетрясение. По информации газеты New York Times, к стихийному бедствию способен привести разлом тектонической плиты у западного побережья материка.