15:10, 13 октября 2025

На Москву обрушились аномальные дожди

Синоптик Тишковец: За сутки в Москве выпало более трети месячной нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

На Москву обрушились аномальные дожди — за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Более 30 процентов месячной нормы пролилось в Подмосковье. За минувшие сутки в столичном регионе местами выпало аномальное количество дождей! Больше всего попало в осадкомер Нового Иерусалима (23 миллиметра), что составляет более одной третьей всего месячного объема небесной влаги», — рассказал синоптик.

Среди лидеров по количеству осадков также оказались Можайск (22 миллиметра), Наро-Фоминск (21 миллиметр) и Михайловское (20 миллиметров). Тишковец добавил, что 13 октября осадки тоже будут обильными, поэтому сохраняется шанс на новый рекорд. Так, в Москве может выпасть еще до 18 миллиметров дождей, то есть 25 процентов месячной нормы. Суточный рекорд для этой даты был установлен в 1960 году, когда метеорологи зафиксировали 16,1 миллиметра осадков.

Ранее Тишковец прогнозировал, что воздух в столице не прогреется сильнее плюс 4-6 градусов днем. Синоптик объяснил, что за погоду в столичном регионе будет отвечать североатлантический циклон — регион окажется в его центре.

