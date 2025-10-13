Названа дата встречи Трампа и Зеленского

FT: Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября

Президент США Дональд Трамп планирует принять украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщил журналист Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источники в социальной сети X.

«Это происходит после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, в ходе которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути окончания войны, а также на фоне того, что украинская делегация начинает неделю дискуссий с американскими коллегами в Вашингтоне», — говорится в публикации.

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер попросил его предоставить Вооруженным силам Украины Tomahawk.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что энергия, с которой Владимир Зеленский звонит американскому лидеру Дональду Трампу, является почти такой же, с какой он призывал отдавать голоса его сопернице на выборах Камале Харрис.