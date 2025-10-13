Россия
В России прокомментировали звонки Зеленского Трампу

Дмитриев: Зеленский звонит Трампу с той же энергией, с какой поддерживал Харрис
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Энергия, с которой президент Украины Владимир Зеленский звонит американскому лидеру Дональду Трампу, почти такая же, с какой он призывал отдавать голоса сопернице Трампа на выборах 2024 года Камале Харрис. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис», — написал Дмитриев. Он напомнил, что в то же время президент Украины называл нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса слишком радикальным.

Ранее стало известно, что Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону.

