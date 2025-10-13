Названо главное условие для объединения смежных квартир в одну

Специалист по ЖКХ Бондарь: Объединить смежные квартиры можно после согласования

Собственники нескольких смежных квартир имеют законное право объединить их в одно жилое помещение, проведя перепланировку. Главное условие, которое требуется соблюсти в этой ситуации, назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, объединение смежных квартир в одну, в соответствии с 40 статьей Жилищного кодекса РФ, являются законным правом собственника жилья, расположенного по соседству. Однако, продолжил он, проведение таких работ требует согласования. «Для того чтобы получить согласование на объединение квартир, придется подготовить проект и техническое заключение о безопасности таких работ. Проект должен быть разработан организацией, у которой есть на это соответствующее разрешение», — объяснил эксперт. Бондарь добавил, что существуют разные способы объединить несколько квартир. Среди них — оборудование проема в стене между квартирами, установка лестницы, если объекты расположены друг над другом либо присоединение части общего коридора. В последнем случае, уточнил специалист, понадобится согласие всех собственников дома, поскольку коридор является общедомовым имуществом.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает разрешить собственникам оформлять перепланировку квартир через портал госуслуг.