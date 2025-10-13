Экономика
Названы главные проблемы малых городов России

Малые города России продолжают пустеть из-за неразвитой инфраструктуры, низких зарплат, сложностей в развитии малого бизнеса и неинтересной социальной жизни. Главные проблемы таких населенных пунктов назвал гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов в беседе с РИА Новости.

Урбанист отметил, что за последний десяток лет малые города потеряли более 6,5 процента населения, или более одного миллиона жителей. Хуже всего приходится промышленным центрам, транспортным узлам и другим центрам критической инфраструктуры вне границ крупных городских агломераций.

Сложное социально-экономическое положение наблюдается в 70 российских городах. В том числе это Пикалево (Ленинградская область), Красавино (Вологодская область) и Гаврилов-Ям (Ярославская область). Однако даже в тех городах, где есть высокие зарплаты и благоустроенная среда, жители стремятся переехать в места с более интересной жизнью.

По словам Пузанова, каждому городу важно найти свою специализацию. Также стоит обратить внимание на создание условий для дистанционной занятости для населения, открытие сетевых магазинов и пунктов выдачи заказов. Кроме того, следует поменять межбюджетную систему, чтобы дать малым городам больше финансовой самостоятельности.

Ранее житель Нью-Йорка сравнил качество жизни в российских и американских городах. Он заявил, что города в России чище и удобнее.

