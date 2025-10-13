Названы приближающие инсульт привычки

Сосудистый хирург Анахита Дуа рассказала, какие распространенные повседневные привычки увеличивают риск инсульта. Их врач перечислила изданию Daily Mail.

Первой приближающей инсульт привычкой врач назвала малоподвижный образ жизни, так как он провоцирует нарушение обмена веществ. Из-за этого повышается уровень сахара и жиров в крови и понижается уровень полезного холестерина, что приводит к повреждению сосудов и накоплению на их стенках холестериновых бляшек. Впоследствии могут развиться тромбоз, гипертония и диабет.

Также, по словам Дуа, на здоровье сердечно-сосудистой системы негативно сказывается неправильное питание. При злоупотреблении солеными и жирными продуктами, полуфабрикатами и фастфудом стенки сосудов со временем повреждаются. Из-за этого возрастает риск расслоения артерии и образования тромбов.

Другими опасными привычками врач назвала курение, хронический недосып и пропуск регулярных медицинских осмотров.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина раскрыла главную ошибку в лечении гипертонии. По ее словам, повысить риск инфаркта может отказ гипертоников от регулярного приема лекарств и измерения артериального давления.