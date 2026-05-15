Украсившая обложку Sports Illustrated комик в бикини испугалась конфуза из-за наряда

Комик Тиффани Хэддиш испугалась конфуза в откровенных купальниках на съемке

Американская комедиантка и актриса Тиффани Хэддиш, которая украсила обложку журнала Sports Illustrated в откровенном образе, испугалась конфуза из-за наряда. Ее признание публикует Page Six.

По словам звезды, предложенные ей стилистами купальники для съемки вызвали смущение. «Первое, что мне пришло в голову, было: "Мне нужно убедиться, что мои интимные части тела случайно не оголятся". Эти купальники были очень маленькими, и я подумала: "Моя попа это просто поглотит". Я хотела, чтобы все выглядело элегантно», — призналась Хэддиш.

Съемка для журнала, фотографом которой стал Джеймс Макари, прошла в Мексике. На размещенных кадрах комик была запечатлена в желто-оранжевом микробикини на мелководье. Кроме того, Хэддиш также продемонстрировала образ в черном блестящем купальнике с декольте до пупка.

Ранее в мае телезвезда в микробикини также снялась для Sports Illustrated. 25-летняя инфлюэнсерша Аликс Эрл предстала перед камерой на фоне поля в золотом купальнике.