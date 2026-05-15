Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 15 мая 2026Наука и техника

«Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

Asia Times: Размещение «Посейдона» на подлодке «Хабаровск» изменит баланс сил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Размещение ядерной торпеды «Посейдон» на борту подлодки «Хабаровск», как утверждается, способно существенно изменить баланс сил в сфере подводной обороны. Об этом пишет Asia Times.

В публикации говорится, что Россия готовится разместить ядерную торпеду «Посейдон» на специальной подлодке «Хабаровск». Авторы материала считают, что это может стать важным элементом сдерживания и подводной войны.

Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника

Asia Times

Также отмечается, что подлодка войдет в состав стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — подлодки «Белгород».

Материалы по теме:
В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно
В России испытали ракетный комплекс «Сармат».Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно
12 мая 2026
Украина нарушила перемирие и устроила самую массовую атаку на российские регионы. Какое оружие использовал Киев?
Украина нарушила перемирие и устроила самую массовую атаку на российские регионы.Какое оружие использовал Киев?
7 мая 2026

Россия завершит создание ядерных «Посейдона» и «Буревестника»

Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», заявил 12 мая Владимир Путин.

На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками

Владимир Путинпрезидент России

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев также доложил Владимиру Путину, что Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат».

По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Померились ракетами. Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
Померились ракетами.Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
29 декабря 2025
«Шахматист», «Рывок» и носитель «Посейдона». Какое смертоносное оружие получит Россия в 2026 году?
«Шахматист», «Рывок» и носитель «Посейдона».Какое смертоносное оружие получит Россия в 2026 году?
26 января 2026

В Госдепе США назвали «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» запредельными.

Российские (...) системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам. (...) Подводная система «Посейдон», «Буревестник», их крылатая ракета с ядерной силовой установкой

Томас Динанно замгоссекретаря США

Динанно не пояснил, что имел в виду под словом «запредельный». Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Экс-помощник Кучмы заявил об отношении Зеленского к украинцам как к рабам

    В МИД рассказали о действиях США в ущерб России

    Россиянка описала Армению словами «личные вопросы — это норма»

    Ущерб постсоветской страны от антироссийских санкций оценили

    В США рассказали об отсутствии систем ПВО у Украины

    Жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе ПВО

    19-летний рыбак пережил удар молнии

    Психотерапевт объяснила ненависть женщин к популярному на порносайтах фетишу

    Первые пять российских пациентов получили вакцину от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok