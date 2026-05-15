«Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

Asia Times: Размещение «Посейдона» на подлодке «Хабаровск» изменит баланс сил

Размещение ядерной торпеды «Посейдон» на борту подлодки «Хабаровск», как утверждается, способно существенно изменить баланс сил в сфере подводной обороны. Об этом пишет Asia Times.

В публикации говорится, что Россия готовится разместить ядерную торпеду «Посейдон» на специальной подлодке «Хабаровск». Авторы материала считают, что это может стать важным элементом сдерживания и подводной войны.

Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника Asia Times

Также отмечается, что подлодка войдет в состав стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — подлодки «Белгород».

Россия завершит создание ядерных «Посейдона» и «Буревестника»

Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», заявил 12 мая Владимир Путин.

На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками Владимир Путин президент России

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев также доложил Владимиру Путину, что Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат».

По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

В Госдепе США назвали «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» запредельными.

Российские (...) системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам. (...) Подводная система «Посейдон», «Буревестник», их крылатая ракета с ядерной силовой установкой Томас Динанно замгоссекретаря США

Динанно не пояснил, что имел в виду под словом «запредельный». Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.

