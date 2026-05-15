Размещение ядерной торпеды «Посейдон» на борту подлодки «Хабаровск», как утверждается, способно существенно изменить баланс сил в сфере подводной обороны. Об этом пишет Asia Times.
В публикации говорится, что Россия готовится разместить ядерную торпеду «Посейдон» на специальной подлодке «Хабаровск». Авторы материала считают, что это может стать важным элементом сдерживания и подводной войны.
Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника
Также отмечается, что подлодка войдет в состав стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — подлодки «Белгород».
Россия завершит создание ядерных «Посейдона» и «Буревестника»
Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», заявил 12 мая Владимир Путин.
На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев также доложил Владимиру Путину, что Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат».
По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.
В Госдепе США назвали «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» запредельными.
Российские (...) системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам. (...) Подводная система «Посейдон», «Буревестник», их крылатая ракета с ядерной силовой установкой
Динанно не пояснил, что имел в виду под словом «запредельный». Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.