Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 13 октября 2025Экономика

Названы сроки появления нового двигателя у культового российского внедорожника

«АвтоВАЗ»: Классическая «Нива» получит новый двигатель в 2026 году
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Классическая «Нива» получит новый мотор в 2026 году. Сроки появления нового двигателя назвал «Известиям» руководитель продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко.

По словам представителя автоконцерна, в следующем году культовый российский внедорожник ждет ряд значительных изменений, в числе которых — новый мотор.

«Ориентировочно в середине следующего года на Lada Niva Legend появится новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил. Он заменит нынешний мотор объемом 1,7 литра, этот двигатель уйдет в историю», — отметил Корниенко.

Lada Niva Legend стабильно входит в десятку самых востребованных кроссоверов на внутреннем рынке РФ. В июле 2025 года модель разошлась тиражом в 2416 единиц. Автомобиль занял девятую строчку в рейтинге самых популярных в стране машин.

В начале октября российский внедорожник начал продаваться в Чехии. Поставляемые в европейскую страну автомобили производятся на заводе Lada в Азербайджане с весны прошлого года. По этой причине в Чехии машины формально считаются «не российского происхождения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» на Кубе и усиление Северной Кореи. В России думают, как можно ответить на поставки Tomahawk Украине без войны с НАТО

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    В Севастополе отменили режим воздушной тревоги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости