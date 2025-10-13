Названы сроки появления нового двигателя у культового российского внедорожника

«АвтоВАЗ»: Классическая «Нива» получит новый двигатель в 2026 году

Классическая «Нива» получит новый мотор в 2026 году. Сроки появления нового двигателя назвал «Известиям» руководитель продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко.

По словам представителя автоконцерна, в следующем году культовый российский внедорожник ждет ряд значительных изменений, в числе которых — новый мотор.

«Ориентировочно в середине следующего года на Lada Niva Legend появится новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил. Он заменит нынешний мотор объемом 1,7 литра, этот двигатель уйдет в историю», — отметил Корниенко.

Lada Niva Legend стабильно входит в десятку самых востребованных кроссоверов на внутреннем рынке РФ. В июле 2025 года модель разошлась тиражом в 2416 единиц. Автомобиль занял девятую строчку в рейтинге самых популярных в стране машин.

В начале октября российский внедорожник начал продаваться в Чехии. Поставляемые в европейскую страну автомобили производятся на заводе Lada в Азербайджане с весны прошлого года. По этой причине в Чехии машины формально считаются «не российского происхождения».