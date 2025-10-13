Интернет и СМИ
Неудачи Макрона сочли угрозой кризиса по всей Европе

Александра Синицына
Фото: Thomas Samson / Reuters

Неудачи президента Франции Эммануэля Макрона в политике создают угрозу не только его стране, но и всей Европе. Таким мнением поделились журналисты издания The Sunday Times.

«Макрон большую часть второго срока находился на политическом аппарате жизнеобеспечения. Теперь же он выглядит опасно близким к тому, чтобы отключить его», — рассказал эксперт в экономике Дэвид Марш.

Французское общество возмущено контрастностью претензий Макрона с его неспособностью продемонстрировать реальные результаты. В итоге это может привести к тому, что на выборах во Франции победит крайне правый политик, что уже случилось в отдельных странах Европы, и тенденция может продолжиться.

