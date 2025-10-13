Экономика
11:38, 13 октября 2025

Прогноз по числу работников в России ухудшили

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К 2032 году количество работников в России достигнет 74,3 миллиона человек. Об этом во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказала зампред правительства Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Она объяснила такие цифры новым прогнозом социально-экономического развития, отметив, что результат на 200 тысяч человек хуже, чем в прогнозе годом ранее.

Вместе с тем указанное число работников на 1,1 миллиона человек больше, чем в 2025 году. Правительство ожидает роста количества занятых в сферах здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IT.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что переход на четырехдневную рабочую неделю на федеральном уровне в России невозможен, потому что работников и так не хватает.

По словам чиновника, власти ставят задачу «активного вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи», но даже при выполнении всех целевых показателей, напряженность сохранится. Между тем министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что в год сельхозпроизводители теряют по 150 тысяч работников.

