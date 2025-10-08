В России признали бегство работников из сельского хозяйства

За год российские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) теряют по 150 тысяч человек, хотя для стабильного развития им нужно набирать дополнительно хотя бы по 10 тысяч. Об этом на пленарной сессии в рамках международной выставки «Золотая осень-2025» рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает «Интерфакс».
Она напомнила, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить производство продукции на 25 процентов по сравнению с 2021-м, а экспорт — в 1,5 раза. Но без решения проблемы кадрового дефицита добиться результата сложно, признала чиновница.
По мнению Лут, сельхозпроизводителям нужно повышать эффективность труда за счет цифровизации, причем в тех областях, где люди работают руками, чтобы они становились более привлекательными.
В общей сложности в сельском хозяйстве задействованы 6,4 миллиона человек, и своей задачей министр видит сохранить хотя бы эту численность, не потеряв имеющиеся кадры.
Ранее Лут обвинила производителей сельхозтехники в том, что они не хотят снижать цены на свою продукцию, из-за чего фермеры не могут обновить парк. Текущие ценники чиновница называет ультиматумом аграриям.
Сами производители переводят сотрудников на сокращенную рабочую неделю и ожидают, что в 2025 году выпуск сельскохозяйственной техники в России упадет на 20-30 процентов, так как у аграриев денег на нее нет.