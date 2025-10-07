В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

Глава Минтруда Котяков исключил введение четырехдневной рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю на федеральном уровне в России невозможен, потому что многие отрасли сталкиваются с дефицитом кадров, и моментально вопрос не решить. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Чиновник напомнил, что правительство ставит задачу «активного вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи», но даже если властям удастся добиться выполнения всех целевых показателей, напряженность сохранится.

«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — констатировал глава Минтруда.

Отдельно он указал, что дефицит кадров позволяет квалифицированным работникам получать больший доход благодаря востребованности профессии и иметь иные преференции. Что же касается случаев, когда предприятия в России переходят на четырех- или трехдневный режим работы, то нередко такая практика бьет по зарплатам сотрудников.