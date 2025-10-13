Из жизни
Одна из богатейших порномоделей поселилась на ферме и стала ухаживать за козами

Модель OnlyFans Софи Рейн, известная желанием сберечь девственность до брака, переехала из роскошного пентхауса на ферму. Об этом пишет The Sun.

20-летняя Рейн, считающаяся одной из богатейших порномоделей в мире, купила участок за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (296 миллионов рублей). Она объяснила, что поселилась в таком месте, поскольку жизнь на природе помогает ей сохранять рассудок и продолжать работать в секс-индустрии.

22 сентября девушке на день рождения подарили двух молодых коз. Она назвала их Ким Кардашьян и Канье Уэст и стала за ними ухаживать. Кроме того, у Рейн есть шесть коров, куры и карпы.

«Люди думают, что из-за того, что я богата, я должна хотеть путешествовать по миру, но я предпочитаю гоняться за коровами», — отметила Рейн. По ее словам, животные вызывают у нее гораздо больше восторга, чем дорогие сумки.

Модели нравится ходить босиком по траве, собирать яйца и дышать свежим воздухом. «Когда я кормлю животных или работаю на земле, я испытываю приятное чувство, которое не купишь ни за какие деньги», — призналась она.

Ранее Софи Рейн перечислила минимальные требования, которые она предъявляет к своим избранникам. Она отметила, что есть четыре качества, которые она хотела бы видеть у мужчин: честность, амбициозность, верность и чувство юмора.

