Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:28, 13 октября 2025Путешествия

Поезда задержались в Крыму из-за пожара на нефтебазе

Прокуратура: ЧП на нефтебазе в Феодосии спровоцировало задержку поездов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

ЧП на нефтебазе в Крыму спровоцировало задержку поездов. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, составы задержались из-за пожара в городе Феодосия 13 октября. Сотрудники правоохранительных органов контролируют соблюдение прав пассажиров. «В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — отметили в службе.

Причиной возгорания стала атака беспилотников ВСУ.

После атаки советник главы полуострова Олег Крючков обратился к жителям Феодосии. Он призвал их пользоваться только официальной информацией и напомнил, что за съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны (ПВО) и последствий атак предусмотрена ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости