Поезда задержались в Крыму из-за пожара на нефтебазе

Прокуратура: ЧП на нефтебазе в Феодосии спровоцировало задержку поездов

ЧП на нефтебазе в Крыму спровоцировало задержку поездов. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, составы задержались из-за пожара в городе Феодосия 13 октября. Сотрудники правоохранительных органов контролируют соблюдение прав пассажиров. «В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — отметили в службе.

Причиной возгорания стала атака беспилотников ВСУ.

После атаки советник главы полуострова Олег Крючков обратился к жителям Феодосии. Он призвал их пользоваться только официальной информацией и напомнил, что за съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны (ПВО) и последствий атак предусмотрена ответственность.