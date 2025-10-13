Силовые структуры
11:31, 13 октября 2025Силовые структуры

Показ полового органа через окно закончился для россиянина большим сроком

Житель Камчатки получил 12 лет колонии, показав половой орган девочке через окно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Житель Камчатки получил 12 лет лишения свободы за показ полового органа через окно малолетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Как установил суд, все произошло в июне 2024 года. Мужчина находился в своей квартире и привлек внимание проходящей мимо его окон девочки. Когда она посмотрела на него, он продемонстрировал ей свой половой орган через стекло.

После случившегося ребенок получил серьезную психологическую травму, а мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигурант свою вину не признал. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Мужчина также должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее стало известно, что в Амурской области будут судить 21-летнюю местную жительницу за ложное обвинение отчима в изнасиловании.

