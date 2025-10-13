Показ полового органа через окно закончился для россиянина большим сроком

Житель Камчатки получил 12 лет лишения свободы за показ полового органа через окно малолетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.
Как установил суд, все произошло в июне 2024 года. Мужчина находился в своей квартире и привлек внимание проходящей мимо его окон девочки. Когда она посмотрела на него, он продемонстрировал ей свой половой орган через стекло.
После случившегося ребенок получил серьезную психологическую травму, а мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигурант свою вину не признал. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.
Мужчина также должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.
Ранее стало известно, что в Амурской области будут судить 21-летнюю местную жительницу за ложное обвинение отчима в изнасиловании.