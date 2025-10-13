Показ полового органа через окно закончился для россиянина большим сроком

Житель Камчатки получил 12 лет колонии, показав половой орган девочке через окно

Житель Камчатки получил 12 лет лишения свободы за показ полового органа через окно малолетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Как установил суд, все произошло в июне 2024 года. Мужчина находился в своей квартире и привлек внимание проходящей мимо его окон девочки. Когда она посмотрела на него, он продемонстрировал ей свой половой орган через стекло.

После случившегося ребенок получил серьезную психологическую травму, а мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигурант свою вину не признал. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Мужчина также должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

