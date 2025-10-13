Силовые структуры
11:12, 13 октября 2025

Россиянка выдумала изнасилование ради мести отчиму

В Приамурье будут судить девушку за ложное обвинение отчима в изнасиловании
Екатерина Кашурникова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Амурской области будут судить 21-летнюю местную жительницу за ложное обвинение отчима в изнасиловании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2025 года девушка обратилась к следователю и заявила, что сожитель матери надругался над ней, когда ей было восемь лет. Однако выяснилось, что россиянка обманула правоохранителей из-за неприязни к отчиму и матери.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 («Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления») УК РФ. Девушка признала вину.

Ранее на Кубани задержан извращенец, который ночью залез в чужой дом, обесточил его и изнасиловал пенсионерку.

