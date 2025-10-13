Мир
13:41, 13 октября 2025МирЭксклюзив

Заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Украине объяснили

Дудаков: Слова Трампа о ракетах Tomahawk для Украины — давление на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа относительно поставок ракет Tomahawk Украине — попытка давления на Россию для усиления переговорной позиции, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что окончательного решения не принято и США оценивают все риски.

«Все заявления Трампа я бы рассматривал как попытку оказывать риторическое давление на Россию для того, чтобы усилить свою переговорную позицию в рамках российско-американского переговорного трека», — сказал Дудаков.

При этом, отметил политолог, окончательного решения по поставкам ракет Tomahawk не принято. Американская сторона оценивает все риски для себя и своих баз в Европе, а также для стран НАТО, пояснил он.

«Всем очевидно, что это технически сложная задача — запуск ракет Tomahawk, которые предназначены для морского базирования, с каких-то сухопутных платформ, то есть все это нужно перенаправлять на Украину, размещать, обучать украинцев. Даже если решение будет принято, они там появятся спустя большое количество месяцев», — уточнил Дудаков.

Так как ракеты летают с дозвуковой скоростью, они могут оказаться легкой мишенью для российских систем противовоздушной обороны, считает политолог. По его мнению, история с поставками ракет Украине работает против самого Трампа, так как если тот откажется отправлять вооружение, то американские «ястребы» обвинят его в слабости.

Если он эти ракеты все-таки предоставляет, то это неконтролируемая эскалация и риск того, что любой переговорный процесс с нами на этом и закончится

Малек Дудаковполитолог

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка готова поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с Путиным.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передача Украине американских ракет Tomahawk может плохо кончиться. По его мнению, необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом.

    Все новости