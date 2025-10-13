Мир
10:54, 13 октября 2025

Польша нанесла удар по украинской общине

Виктория Кондратьева
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Польши нанесло болезненный удар по местной украинской общине, сокращая льготы и меняя законы. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, сообщает РИА Новости.

«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык», — сказал он.

Эксперт, ссылаясь на оценки польских экономистов, отметил, что Польшу могут покинуть 10-20 процентов украинских граждан. Он также уточнил, что уголовный запрет на бандеровскую идеологию создаст напряженную обстановку, особенно среди выходцев из Западной Украины, которые привыкли использовать соответствующую символику на общественных мероприятиях.

По его словам, стоит ожидать арестов и заведения уголовных дел против граждан Украины, поскольку польское общество этого хочет и очень негативно относится к украинцам.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Он напомнил, что в альянсе действует интегрированная система противовоздушной обороны.

