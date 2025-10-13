Мир
23:31, 13 октября 2025Мир

Польша вновь отказалась выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Польша отказалась выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Польша вновь отказалась выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Владимира Журавлева. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Это не в польских интересах», — подчеркнул министр, отметив, что вопрос выдачи находится в компетенции польского суда.

Ранее премьер Польши Дональд Туск выступил против выдачи Германии задержанного за подрыв «Северных потоков». «Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не в сфере интересов Польши», — сказал он.

О задержании в городе Прушкув гражданина Украины по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

    Все новости