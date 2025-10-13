Экономика
08:21, 13 октября 2025Экономика

Пошлины Трампа ударили по торговле Китая и США

Товарооборот Китая и США сократился на 15,6 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Резкое ужесточение политики властей США ударило по торговле с Китаем, являющегося для Вашингтона одним из главных торговых партнеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы двусторонней торговли просели на 15,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За это время заметно сократились размеры как американского, так и китайского экспорта. Объемы первого снизились на 11,6 процента, до 108,6 миллиарда долларов в денежном выражении, а второго — на 16,9 процента (до 317,2 миллиарда).

Китайский экспорт в США снижается на фоне повышения импортных пошлин США. На пике торгового противостояния таможенные тарифы Соединенных Штатов против КНР достигали 145 процентов, а аналогичные китайские ставки — 125 процентов. Летом страны взяли паузу в этом вопросе ради достижения компромиссной сделки. Некоторое время взаимные пошлины составляли 55 и 10 процентов соответственно.

Глава Белого дома Дональд Трамп предупреждал, что, если странам не удастся договориться в отведенные сроки (до 10 ноября включительно), Вашингтон оставит за собой право незамедлительно возобновить повышенные ставки в отношении товаров из КНР.

Однако в итоге терпение главы Белого дома на фоне несговорчивости китайских властей по торговой сделке иссякло гораздо раньше. В пятницу, 10 октября, Трамп анонсировал новый этап торговой войны с КНР в ответ на введение правительством азиатского государства экспортного контроля за редкоземельными металлами. Вскоре он объявил об утверждении дополнительных 100-процентных пошлин в отношении ввозимых на американский рынок китайских товаров. В случае полноценной торговой войны между Вашингтоном и Пекином, предупредили в Международном валютном фонде, мировой ВВП может сократиться на 7 процентов.

