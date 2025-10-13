Путешествия
Профессиональный пауэрлифтер избил российского мальчика в отеле Турции

Фото: Telegram-канал 112

53-летний профессиональный пауэрлифтер Алексей Колпаков избил российского мальчика в отеле Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в пятизвездочной гостинице. 12-летний Макар из Оренбурга стал участником конфликта со взрослым мужчиной. Последний накинулся на ребенка и избил его, когда тот по ошибке стал искать в сумке мужчины свой мяч. Колпаков ударил мальчика в печень. По словам родителей пострадавшего, нападавший был пьян.

Ребенка осмотрели в местной больнице, однако после возвращения в Россию он пройдет повторное обследование. Отец Макара рассказал, что сын все еще жалуется на боли.

Ранее шесть российских туристов пострадали в аварии в Турции по пути на фестиваль. Столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса с путешественниками произошло по дороге из Антальи в Каппадокию, в Карамане.

