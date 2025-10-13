Экономика
16:35, 13 октября 2025Экономика

Профицит внешней торговли России обрушился

ЦБ: В августе 2025 года профицит внешней торговли РФ обрушился на 41,3 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В августе 2025 года профицит внешней торговли России обрушился до 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) РФ.

В годовом выражении профицит снизился на 13,7 процента. В августе 2024-го показатель равнялся 8,7 миллиарда долларов. В сравнении с июлем падение оказалось более ощутимым — во втором месяце лета профицит достиг 12,7 миллиарда долларов (минус 41,3 процента в месячном выражении)

С января по август внешнеторговый профицит год к году сократился на 14,8 процента, с 88,7 до 75,5 миллиарда долларов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), основными позициями российского экспорта остаются минеральные продукты — их вес в товарной структуре составляет 56,1 процента, а импорта — машины, оборудование и другие товары (удельный вес — 47,6 процента). Большая часть российского товарооборота приходится на азиатские страны (72,8 процента). Европейские страны отвечают за 19,1 процента внешней торговли.

С мая 2025-го Банк России решил изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Делать это теперь будут на 45-й календарный день после отчетного периода, чтобы получать больший набор данных.

    Все новости