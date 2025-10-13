Процесс освобождения ХАМАС израильских заложников попал на видео

В сети появились кадры освобождения ХАМАС первой группы израильских заложников

В сети появились кадры освобождения радикальной палестинской группировкой ХАМАС первой группы израильских заложников. Видео с места событий публикует The Times Of Israel.

«Первые 7 из 20 живых заложников переданы Армии обороны Израиля по пути из Газы», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, оставшиеся 13 живых заложников будут освобождены в 10 утра по местному времени (совпадает с московским). Семьи заложников собираются у границы с сектором Газа, чтобы встретить своих родных после двух лет в плену.

Ранее стало известно, что в рамках своей части сделки Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных. Уточняется, что большинство из них будет отправлено в Газу или в соседние страны.